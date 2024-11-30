شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر اللبناني: وزارة الصحة شاركت معنا بأسطول من العيادات المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن عدد النازحين في لبنان كان وصل إلى أكثر من مليون و200 ألف نازح فكان هناك عدد كبير من العيادات المتنقلة للصليب الأحمر بسبب عدد النازحين الكبير، وكان لها دور مهم للغاية.

وأضاف «الزغبي»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وزارة الصحة اللبنانية شاركت مع الصليب الأحمر اللبناني بأسطول من العيادات المتنقلة وهذه العيادات عالجت كل المرضى ووفرت لهم الدواء، مشيرًا إلى أن في خلال 60 يوم فقط من عدوان إسرائيل على لبنان سقط أكثر من 16 ألف جريح وأكثر من 3900 قتيل، وهذا سبب مشاكل كبيرة للمستشفيات في لبنان.

وتابع رئيس الصليب الأحمر اللبناني: «المستشفيات في لبنان وصل لها مساعدات طبية من مصر، ومن بعض الدول العربية وهذا ساهم في تحسين الوضع الطبي في لبنان».