شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة المنظمات الأهلية: مستلزمات الإيواء لا تكفي سوى 7% من سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية، إن قطاع غزة يدخل هذه المرحلة في ظل عدم وجود أي إمكانيات للتعامل مع التداعيات الخطيرة، وأمس تم فقدان أرواح ثلاث مواطنات خلال تدافع عشرات الآلاف للحصول على الخبز، وهذا شيء خطير للغاية في ظل عدم وجود مادة الطحين والدقيق في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن هذا مؤشرات خطيرة في ظل هذا البرد القارس والأمطار التي أغرقت الخيام وحالة البرد الشديدة، التي تحت الخيام من أطفال ونساء ومرضى وجرحى وكذلك مواطنين متقدمين في السن.

وتابع: «ما دخل من معدات ومستلزمات إيواء في قطاع غزة يكاد لا يكفي من 5 إلى 7% من سكان القطاع على الرغم من أننا أطلقنا تحذيرات منذ أشهر طويلة، في ظل القيود التي يفرضها الاحتلال على دخول الخيام ومستلزمات الإيواء المناسبة، خاصة أن هناك خيام غرقت بالوحل في ظل التدمير الممنهجي».