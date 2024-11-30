شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: استشهاد وإصابة 4 مواطنين فى غارة إسرائيلية على النبطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد وأصيب 4 لبنانيين، اليوم /السبت/ فى غارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان بأن غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون، ما أسفر عن سقوط شهيدين وجريحين، مشيرة إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع قصف مدفعى على البلدة.



وفى السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية، اليوم، على البيسارية فى محافظة الجنوب، أدت إلى إصابة شخص بجروح.



وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن الطيران الحربى الإسرائيلى شن غارة للمرة الثانية على منطقة تبنة فى البيسارية.