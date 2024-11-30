شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلى على خان يونس والشجاعية بقطاع غزة إلى 19 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي على تجمع للمواطنين في خان يونس ومنزل في الشجاعية بقطاع غزة إلى 19 شهيدا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن 12 مواطنا استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف قوات الاحتلال لمركبة وتجمعا لمواطنين أثناء استلامهم للطحين في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأشارت إلى استشهاد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,363 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,070 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني، اليوم /السبت/ برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس.



وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب (23 عاما) بمنطقة القدم متأثرا برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا، وجرى نقله للمستشفى.



وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا "طيارا"، عند مدخل بلدة ترمسعيا شمال رام الله، كما نصبت أيضا حاجزا عسكريا عند منطقة عقبة حسنة على مدخل الريف الغربي لقرى محافظة بيت لحم.. وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا.



ونقلت (وفا) عن شهود عيان قولها، إن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية عبر حواجزها العسكرية المقامة عند مداخل أريحا الرئيسية، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقات راكبيها، خاصة باتجاه الخارجين من أريحا.