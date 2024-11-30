شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الصليب الأحمر اللبناني: نحتاج لمساعدات طبية للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أنطوان الزغبي، رئيس الصليب الأحمر اللبناني، إن الوضع في لبنان أصبح أخف من وقت كانت فيه المعارك ضارية، واليوم لا بد من الاهتمام بالجرحى، والذين يتوزعون فى المستشفيات المختلفة، ولاسيما مستشفيات الجنوب.

وأضاف «الزغبي»، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في لبنان حاليا يحتاج لمساعدات طبية للمستشفيات، حتى تتحمل عبء نقص الأدوية والأمصال والمضادات الحيوية، وهذا شيء مهم.

وتابع: «وزارة الصحة اللبنانية مطالبة بجمع كل هذه المساعدات، وتوزعها حسب الأولوية والحاجة لكل مستشفى ومنطقة، وخطة الدعم موجودة لكن نريد أولا أن تستتب الأوضاع في بعض المناطق بالجنوب، لأن الوضع غير مستقر أبدا، بالتالي لا بد من التأكد من وقف إطلاق النار وعودة الأهالي بالتالي بعد ذلك يتم تشغيل المستشفيات هناك».