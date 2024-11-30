شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس النواب العراقى يُحذر من خطورة التحركات الإرهابية فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقى محسن المندلاوى، اليوم /السبت/ من خطورة التحركات الإرهابية الأخيرة فى سوريا، وتداعياتها على الأمن والاستقرار فى العراق والمنطقة.



وقال المندلاوى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الفشل الذى لحق بالاحتلال الإسرائيلى فى لبنان وقطاع غزة، وعجزه عن تفكيك وحدة الساحات المساندة لفلسطين، دفعه إلى إعادة تفعيل ورقة الجماعات الإرهابية على الساحة السورية"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب سيتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان اتخاذ التدابير الأمنية".



ودعا المندلاوى " رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، إلى إعلان الجهوزية فى صفوف القوات الأمنية لتأمين حدود البلاد، ومطالبة القادة الأمنيين بإجراء زيارات ميدانية للوقوف على الاستعدادات والإشراف على العمليات فى الحدود، فيما وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى عقد اجتماع طارئ واستضافة المسؤولين المعنيين لمناقشة الأحداث الأخيرة، كما نوه بضرورة تكثيف التواصل الاستخبارى مع الجانب السورى لتبادل المعلومات، وأهمية تنفيذ عمليات استباقية لمنع أى محاولات عودة أو تسلل للعصابات الإرهابية إلى العراق".