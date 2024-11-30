شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: مرسوم بسحب الجنسية من المطربة نوال والفنان داود حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدر مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية. وفق مانقلت "القبس" الكويتية.

ووفقاً للمرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية الكويت اليوم، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية.

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، قررت في اجتماعها الخميس الماضي، سحب الجنسية من 1758 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الكويتى.

من جهة أخرى ، أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس ، مرسوما أميريا بشأن قانون إقامة الأجانب.

وتضمن المرسوم الأميرى جملة من الأحكام والتى جاءت فى (36) مادة تضمنتها سبعة فصول فقد كان المرسوم الأميرى (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على 6 عقود ظهرت خلالها العديد من المستجدات فضلا عن أوجه القصور والثغرات التى اعترت أحكامه وأسفر عنها التطبيق العملى لأحكام ذلك القانون الأمر الذى بات معه لزاما التصدى لهذا الأمر ومواجهته وذلك من خلال إصدار تشريع جديد متكامل يواكب المستجدات وما أسفر عنه الواقع العملي.

وتناول الفصل الأول الأحكام التى تنظم دخول الأجانب دولة الكويت ابتداء من وقت دخولهم إلى البلاد حيث أوجبت إحدى مواده على الأجنبى عند دخوله دولة الكويت أو خروجه منها أن يحمل جواز سفر أو ما يقوم مقامه - سارى المفعول وصادرا من سلطات بلده المختصة أو أية سلطة دولية أخرى معترف بها وقد استثنت مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى الذين يكتفى لدخولهم الكويت وخروجهم منها استخدام البطاقة الشخصية ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها وذلك بالاتفاق مع الدول المشار إليها.