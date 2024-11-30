شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامى تشارك باجتماع التحالف الدولى لتنفيذ حل الدولتين فى بروكسيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، على رأس وفد من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى في الاجتماع الثاني لـ"التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي عقد على مستوى كبار المسؤولين في العاصمة البلجيكية بروكسيل.



وتأتي مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في هذا الاجتماع تأكيدا على التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال والعدوان والاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأكد السفير سمير بكر على دعم المنظمة الكامل للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.



كما أكد على أهمية هذا التحالف في تعزيز التعاون والعمل المشترك بين جميع الأطراف الدولية الفاعلة لتنفيذ التزاماتها واتخاذ إجراءات عملية تساهم في وقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية