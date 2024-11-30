شكرا لقرائتكم خبر عن جيش إسرائيل يهدد سكان قرى بالجنوب اللبنانى ويأمرهم بالإخلاء الفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت بلدية دير سريان بيانا حثت فيه الأهالى على مغادرة منازلهم حفاظا على سلامتهم، بعد التهديدات التي أطلقها العدو الإسرائيلى بعدم العودة للقرى المتاخمة للحدود، والتي شملت عدة بلدات وقرى فى الجنوب، وقامت إسرائيل بأكثر من 30 خرقا خلال الـ24 ساعة ماضية في لبنان، وفق الإعلام اللبنانى.

وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتاكوم" عن وصول الجنرال جاسبر جيفرز، قائد العمليات الخاصة إلى بيروت ليقوم بمهمة كرئيس مشارك، إلى جانب المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط آموس هوكشتاين، لمراقبة آلية التنفيذ والمراقبة بشأن وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان.

وتترأس الولايات المتحدة لجنة آلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتتكون من القوات المسلحة اللبنانية، وقوات الجيش الإسرائيلي، وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وفرنسا، وفق "سكاى نيوز".

ومن جهة أخرى قال الصحفي البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات يفقد مزيدا من الأوراق بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وفند هيرست في مقاله في موقع "ميدل إيست آي" انهيار أو انكسار حزب الله بالرغم من كل الضربات التي تلقاها.

وأكد أن "إسرائيل" لم تستطع نزع سلاح حزب الله، أو إيجاد منطقة عازلة في جنوب لبنان وقال إنه بدلاً من إيجاد منطقة عازلة، فقد أمضت القوات الإسرائيلية شهرين وهي موحلة على الحدود، غير قادرة على الاختراق أو على احتلال مواقع تزيد على الأربعة كيلومترات داخل لبنان.

وأكد هيرست أن القراءة الخاطئة للشرق الأوسط وأن إيران باتت مكشوفة تغري نتنياهو بتحويل انتباه ترامب نحو الحاجة إلى مهاجمة إيران، وذلك جريا على عادته في الهروب من المشاكل.