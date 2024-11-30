شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي يشن عملية عسكرية ضد المليشيات الإرهابية في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الجيش الصومالي عملية عسكرية للقضاء على المليشيات الإرهابية في المناطق الواقعة بين محافظتي شبيلى الوسطى وجلجدود.



وقال قائد الكتيبة الـ26 بالجيش الصومالي العقيد عبد الرحمن صلاد حُجالي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم /السبت/ - إن "الجيش الصومالي نجح خلال تنفيذ العملية العسكرية في إزالة ألغام أرضية زرعتها العناصر الإرهابية في الطرقات لاستهداف المدنيين الأبرياء".



وأسفرت العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عن تصفية العديد من القيادات والمليشيات واستسلام آخرين.