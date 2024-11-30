شكرا لقرائتكم خبر عن صور| فصائل مسلحة تسيطر على غالبية مدينة حلب في شمال سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سيطرت فصائل مسلحة بينها هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على "غالبية مدينة حلب" في شمال سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بعد يومين على بدء هجوم مباغت ضدّ الجيش السوري أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.

وشنّت طائرات حربية روسية غارات ليلًا على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ العام 2016، وفقًا للمرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة كبيرة من المصادر في سوريا.



ويعدّ القتال الناجم عن هذا الهجوم الأعنف منذ سنوات في سوريا التي تشهد منذ العام 2011 نزاعًا داميًا.

وأقرّ الجيش السوري، اليوم السبت، بدخول فصائل مسلحة معارضة إلى "أجزاء واسعة" من مدينة حلب، مشيرًا إلى مقتل العشرات من عناصره خلال معارك امتدت على مساحات واسعة، وفق ما أوردت وزارة الدفاع.



ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله: "تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب" بعدما نفذ الجيش عملية "إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع".

وجاء ذلك بحسب المصدر قال إنه بعد معارك شرسة... على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدم المسلحين قٌتل خلال المعارك العشرات من رجال الجيش السوري. ويعدّ القتال الناجم عن هذا الهجوم الأعنف منذ سنوات في سوريا التي تشهد منذ العام 2011 نزاعًا داميًا.وأقرّ الجيش السوري، اليوم السبت، بدخول فصائل مسلحة معارضة إلى "أجزاء واسعة" من مدينة حلب، مشيرًا إلى مقتل العشرات من عناصره خلال معارك امتدت على مساحات واسعة، وفق ما أوردت وزارة الدفاع.ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري قوله: "تمكنت التنظيمات الإرهابية خلال الساعات الماضية من دخول أجزاء واسعة من أحياء مدينة حلب" بعدما نفذ الجيش عملية "إعادة انتشار هدفها تدعيم خطوط الدفاع".وجاء ذلك بحسب المصدر قال إنه بعد معارك شرسة... على شريط يتجاوز 100 كم لوقف تقدم المسلحين قٌتل خلال المعارك العشرات من رجال الجيش السوري.



سقوط العشرات في الهجوم

الهجوم الأعنف منذ سنوات في سوريا



ومنذ بدء الهجوم الأربعاء، أسفرت العمليات العسكرية عن مقتل 311 شخصًا، 183 منهم في فصيل هيئة تحرير الشام ومئة من عناصر الجيش السوري والمجموعات الموالية للنظام، إضافة إلى 28 مدنيا، وفقا لحصيلة جديدة صادرة عن المرصد السوري.

أفادت وسائل إعلام حكومية عن مقتل أربعة مدنيين لدى تعرّض المدينة الجامعية في مدينة حلب للقصف الجمعة.

وأفادت إذاعة "شام اف ام" المقرّبة من الحكومة عن "تجنّب معظم المدنيين الخروج من منازلهم وإغلاق شبه تام للمرافق العامة والخاصة في المدينة".