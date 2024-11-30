شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "التعاون الخليجى": اتفاقية التجارة بين الصين والخليج فى المرحلة النهائية والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى المرحلة النهائية.

وأضاف البديوي، إنه يأمل في إنجاز الاتفاقية في ديسمبر المقبل، ويأمل الجانبان أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية الصين.

ووصف البديوي العلاقات بين دول مجلس التعاون والصين بأنها "ممتازة"، مشيرا إلى أن الجانبين ينسقان في القضايا المختلفة.

وقال إن اتفاقية التجارة الحرة سوف تفتح الأسواق لما يحقق مصلحة الجميع.



وكان قادة دول مجلس التعاون قد عقدوا قمة جمعتهم مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الرياض عام 2022.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجى، الذي يضم في عضويته السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل 20 عاماً.

وبحسب بيانات مجلس التعاون الخليجي، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي نحو 287 مليار دولار في 2023 حسب بيانات الجمارك الصينية، في حين تستحوذ السعودية على ما يقرب من 40% من حجم التبادل التجاري بين الخليج والصين.