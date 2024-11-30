شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال القمة الخليجية الـ45 غدا بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غدا الأحد، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ45 التي تعقد في الكويت، بحضور قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يضم إلى جانب الكويت كلا من السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين.

وقد عقد قد في الكويت، الخميس، اجتماع تشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، تحضيرا للدورة الـ45 لقمة المجلس الأعلى لقادة دول المجلس التي تستضيفها العاصمة الكويتية غدا.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وأمين عام المجلس جاسم البديوي.

ومن جانبه ، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن القضية الفلسطينية وقطاع غزة من أول الملفات التي سيتم بحثها خلال القمة الخليجية المرتقبة الأحد المقبل بالكويت، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياتة لتبني القرارات الخاصة بإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني في ظل التعديات الإحتلال الإسرائيلي و العمليات البربرية على قطاع غزة وموقفها الذي لا يعترف بأي من القرارات الدولية في هذا الشأن.

وقال البديوي - في جلسة حوارية الجمعة مع الإعلاميين المشاركين بتغطية أعمال القمة الخليجية - "نتمنى أن جهود وقف اطلاق النار في لبنان تنعكس ايضا على قطاع غزة"، مؤكدا أن دور مجلس التعاون تقوم بدور كبير من أجل انهاء معاناه الشعب الفلسطيني وحل الدولتين .

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية، مؤكدا أن دول المجلس لاعبين أساسيين في الجامعة العربية .

وقال البديوي إن مفاوضات دول المجلس مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات.

وأضاف أن المكانة المرموقة التي تتمتع بها دول المجلس أتت بفضل القاسم المشترك المتمثل بوجود سياسة خارجية واحدة داعمة للأمن والسلم الدوليين وإن المجتمع الدولي ينظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها شريكا استراتيجيا موثوقا ذا مصداقية لا يملك أجندة خفية.