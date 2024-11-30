شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى يتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم السبت، برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار، للاطلاع على الأوضاع الأمنية ضمن القاطع وتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ، أن "وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، وصل إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار، برفقة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات والعمليات المشتركة، وقائد القوات البرية".



وأضاف البيان أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الأوضاع الأمنية ضمن القاطع وتفقد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا".