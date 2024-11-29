شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة: الاحتلال الإسرائيلى يواصل سياسة التجويع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلى يواصل سياسة التجويع ويغلق جميع المعابر والمنافذ المؤدية للقطاع، مشيرا إلى أن أهل القطاع وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة، مطالبا بتدخل برنامج الأغذية العالمى.

يذكرأن، قال المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة، إن أكثر من 75 فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال، استشهدوا في مجزرتين منفصلتين وقعتا بحق عائلة أحمد والبابا ببيت لاهيا شمالى قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وأكد أن سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ لم تستطع الوصول لمكان المجزرتين بسبب منع الاحتلال.

وأضاف أن تفاصيل المجزرتين تكشفت بعد ساعات من وقوعهما لتعمد جيش الاحتلال منع وصول الصحفيين لشمال القطاع.