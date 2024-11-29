شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان إلى3961 شهيدا و16520جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلى إلى تاريخ وقف إطلاق النار بلغت 3 آلاف و961 قتيلا و16 ألفا و520 جريحا.

بدوره، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الخطط التي وضعها نصر الله فعالة وتأخذ بعين الاعتبار التطورات والظروف والخيارات المتعددة، والاحتلال أوقف عدوانه على لبنان دون أن يحقق أهدافه.

وأضاف الأمين العام لحزب الله خلال كلمته نقلتها قناة القاهرة الإخبارية أن صمودنا أرعب جيش الاحتلال وأدخل اليأس على سياسييه وقادته، ونعلن بشكل رسمي أننا أمام انتصار كبير يفوق الانتصار الذي تحقق في 2006 لأننا منعنا الاحتلال من القضاء على حزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر بفشله في المعركة أمام حزب الله وهذا يمثل لنا انتصارا كبيرا، ونتنياهو برر التوصل إلى اتفاق بأنه يريد ترميم جيشه وإعادة تسليحه وهو يعترف بضعف إسرائيل وانهزامها في المعركة، وسنهتم باكتمال عقد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد 9 يناير المقبل.