شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تأمل فى زيارة الرئيس الفلسطينى لموسكو فى مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت روسيا عن أملها فى أن يزور الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، موسكو خلال مايو 2025، بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار روسيا فى الحرب الوطنية العظمى، وفقًا لما قاله نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر بانكين فى حدث بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



وقال بانكين - وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - إن "روسيا تقدر - بشكل كبير - العلاقات الودية الحقيقية مع فلسطين، والانفتاح والثقة فى الحوار السياسى الثنائي. والقيادة الروسية والرئيس فلاديمير بوتين شخصيًا يوليان اهتمامًا كبيرًا لتعزيز وتقوية شراكتنا فى جميع المجالات".



وأضاف "لقد تم تأكيد ذلك مرة أخرى من خلال الاجتماعات بين رئيسى الدولتين فى موسكو فى أغسطس وعلى هامش قمة البريكس فى قازان فى أكتوبر، كما أشار الرئيس الروسى فى برقية التهنئة. نأمل أن يتمكن الرئيس الفلسطينى من زيارة العاصمة الروسية خلال مايو 2025؛ للمشاركة فى الاحتفالات المكرسة للذكرى الـ80 لانتصار روسيا فى الحرب الوطنية العظمى".