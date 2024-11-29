شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس القيادة اليمنى يبدأ زيارة رسمية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد محمد العليمى، اليوم /الجمعة/ برفقة عضو المجلس عثمان مجلي، إلى العاصمة الإماراتية "أبوظبى"، فى زيارة رسمية يجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حول مستجدات الوضع اليمنى، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاقها الواعدة على مختلف المستويات.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أنه كان فى استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمني، وعضو المجلس فى مطار البطين الخاص، وزير العدل الإماراتى عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وسفير الإمارات لدى اليمن محمد حمد الزعابي، وسفير اليمن لدى الإمارات فهد المنهالى.



وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى - فى تصريح أوردته (سبأنت) - أهمية هذه الزيارة للإمارات المتزامنة مع احتفالات الشعبين بأعيادهما الوطنية، والمتغيرات المحلية والإقليمية، والجهود المطلوبة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، والسلام فى اليمن، والمنطقة.



وأشاد العليمى بالمواقف الأخوية المشرفة للأشقاء فى الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، إلى جانب الشعب اليمنى وقيادته الشرعية، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التى صنعتها الحوثيين .