شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة البحرين خلال مشاركتها بحفل جوائز التميز العربى: أفخر بإنجازات المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة البحرين لدى مصر المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية كلا من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية بالبحرين، بمناسبة فوز وزارة الداخلية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع متمثلًا في برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، و الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمناسبة تكريمه كأفضل وزير عربي، وروان بنت نجيب توفيقي، وزير شؤون الشباب لمنح الوزارة جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب (المشروع الوطني اللامع). وفق بيان لسفارة البحرين.

وأعربت سفيرة البحرين عن فخرها واعتزازها بالإنجازات التي تحققها مملكة البحرين في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وقال إن ذلك بفضل الرؤى السديدة واهتمام ودعم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار ما تبذله حكومة البحرين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء الحكومي لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة في فعاليات الدورة الثالثة لجائزة التميز الحكومي العربي التي أقامتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، و برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، وبحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.