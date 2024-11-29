شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السورى: حكومتنا وشعبنا يقفان بكل قوتهم ضد الهجمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية السورى بسام صباغ إن حكومة وشعب سوريا يقفان بكل قوتهم ضد هجمات المجموعات الإرهابية، فى إشارة إلى الوضع الميدانى فى المنطقة الشمالية من البلاد بعد هجمات المجموعات الإرهابية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى مع الوزير السوري، اليوم /الجمعة/، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



من جانبه، أكد الوزير الإيراني، استمرار دعم إيران للحكومة والشعب والجيش السورى فى محاربة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرارالإقليميين.