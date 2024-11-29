شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لاسترجاع حقوقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة الكويت، دعمها الراسخ ووقوفها المبدئي والثابت لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.