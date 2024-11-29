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الكويت تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني ودعمها الثابت لاسترجاع حقوقه

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القاهرة - سامية سيد - أكدت دولة الكويت، دعمها الراسخ ووقوفها المبدئي والثابت لاسترجاع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف؛وفق المرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


جاء ذلك خلال بيان أصدرته وزارة الخارجية الكويتية اليوم الجمعة بمناسبة ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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