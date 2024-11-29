شكرا لقرائتكم خبر عن المنسقة الأممية فى لبنان: انسحاب إسرائيل لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها والان مع تفاصيل الخبر

قالت المنسقة الأممية في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، إن الحذر مطلوب بهذه المرحلة الهشة وخاصة من جانب سكان جنوب لبنان الراغبين في العودة، مضيفة أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وتعزيز جيش لبنان لا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل جيش الاحتلال جرائمه فى لبنان وتدميره للمنازل والبنى التحتية وتهجير الأهالي، وسط أنباء متضاربة بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هدنة محتملة قد تحقن دماء الأبرياء في لبنان.

