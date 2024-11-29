شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب اللبنانى: فلسطين عصية على الموت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الشباب والرياضة اللبناني الدكتور جورج كلاس، في كلمته نيابة عن رئيس الوزراء نجيب ميقاتى، بمناسبة يوم التضامن العالمى مع الشعب الفلسطيني، يشرفني باسم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أن أنقل للشعب الفلسطيني، تحيات الجمهورية اللبنانية وتضامنها الكلي مع الشعب الفلسطيني في نضالاته وآلامه المستدامة ، وسعيه الدائم بكلفة الدم، لنيل حقوقه وتأكيد حضوره وتذكير العالم بأنه شعب مظلوم، مقهور ، مشتت ، لكنه شعب عنيد بصلابته، قوي بعزيمته ، وإبن كرامةٍ و ايمانٍ وقضية ، وهو قادر أن يصمد و يصبر و يناضل و يستحق الحرية و الاستقلال و السيادة على أرضه، إنها فلسطين حيث كل يوم يؤكد أنها عصية على الموت، و تليق بها الحياة، وأن يستأنف أهلها الحضارة السلامية من جديد .

وتابع إن الحق بالسيادة والحرية والاعتراف بالاستقلال ضمن خطوط يونيو 1967 ، هو حق فلسطيني خالص وموقف واضح ، وفق مبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا ما يجب ان نؤكد عليه في هذا اليوم وكل يوم.

وأضاف: هو حق خارج أى نقاش أو جدل و ليس مِنة ولا هو عطيةً تعطى، بل هو حق و اعتراف بالعدالة ، و تذكير بشعب وأرض، ذكرتهما الكتب السماوية، و باركتهما القدس مهداً للديانات و مبشرا للرسالات، فأضحت القدس بمهدها و أقصاها ، فردوساً ارضياً و ايقونةً روحية تلتقي في نمنماتِ رسومها و فنيات كتابتها ، الروحانيات و القيم و التعاليم.

فلسطين التي طال عمر قضيتها، لا بد أن تنتصر على الجرم التاريخي اللاحق بها ، لا بد ان يعود إليها السلام ، ليستقر الأمن العالمي .

واستطرد: فلسطين ستبقى لشعبها وللعالم الحر ، ولا بد ان تعود دولةً ذات سيادة ، لأن شعبها جدير بالحياة !فلسطين في الوجدان، هي اكثر من دولة ، فلسطين هي فلسطين .! تحية طيبة من لبنان للشعب الفلسطيني في يوم التضامن ، الذي هو عندنا يوم مفتوح بلا عدٍ و لا حساب، والشكر للأمم المتحدة لإحيائها اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ، و لكل من ناصر قضية و ذكر بحق ومات فداءً عن كرامته.