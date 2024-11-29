شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إصابة 4 جنود فى عملية إطلاق النار قرب أرئيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى إصابة 4 جنود فى عملية إطلاق النار قرب أرئيل، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، تبنيها الكمين الذي استهدف دورية للاحتلال وحافلة قرب مستوطنة أرئيل، وقالت إن "منفذها هو الشهيد سامر حسين الذي باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة في أرئيل فأصاب 9، جراح 3 منهم حرجة".

وأضافت القسام، في بيان، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها.