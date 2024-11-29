شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقرر فرض حظر تجول شامل جنوب نهر الليطاني حتى صباح الغد والان مع تفاصيل الخبر

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض حظر تجول شامل جنوب نهر الليطاني اعتبارا من الساعة 5 مساء حتى 7 صباحا يوم غد، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال حظر دخول 70 قرية وبلدة جنوب لبنان، كما حظر التنقل بين هذه القرى حتى إشعار آخر، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :" من ينتقل بين هذه القرى يعرض نفسه للخطر"، وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وأورد أسماء 10 قرى ضمن القرى المحظورة وهى ( شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت، وياطر والمنصوري)، بالإضافة إلى 60 قرية أخرى شملت :(الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة).

وقال في بيانه: "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".