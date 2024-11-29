شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يعلن استعادة السيطرة على بعض النقاط فى ريفى إدلب وحلب والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجيش السوري استعادة السيطرة على بعض النقاط في ريفي إدلب وحلب، مضيفا: نواصل تعزيز جميع النقاط على محاور الاشتباك في إدلب وحلب بالعتاد والجنود لصد هجمات الفصائل المسلحة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال الجيش السوري إن قواتنا تواصل التصدي لهجوم كبير للفصائل المسلحة على جبهات ريفي حلب وإدلب وألحقنا خسائر بالفصائل المسلحة بعد هجمات بحلب وإدلب.