شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: نتصدى للهجمات الإرهابية على جبهات ريفي حلب وإدلب والان مع تفاصيل الخبر

قال الجيش السوري في بيان اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة السورية تواصل التصدي على جبهات ريفي حلب وإدلب للهجوم الكبير الذي تشنه التنظيمات الإرهابية المسلحة المنضوية تحت ما يسمى "جبهة النصرة الإرهابية".

وقالت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري:" تقوم التنظيمات الإرهابية عبر المنصات التابعة لها بنشر معلومات وأخبار ومقاطع فيديو مضللة هدفها إرهاب المواطنين، وهنا تنوه القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة للأخوة المواطنين عدم الأخذ بهذه الأخبار والتضليلات، وتلقّي ما يصدر عن الإعلام الوطني ومنصاته الرسمية."

وقتل أكثر من 242 عسكريا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات السورية ومسلحين في شمال غرب البلاد، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة.

وكان المرصد قد أفاد في حصيلة سابقة بمقتل حوالي 200 شخص، معظمهم من المسلحين.

وتعد هذه المعارك "الأعنف" في المنطقة منذ سنوات، وفق المرصد، وتدور في مناطق تبعد قرابة 10 كيلومترات من أطراف حلب، كبرى مدن شمال سوريا.

في السياق ذاته، وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب في شمال سوريا، حسب ما أكد مصدر أمني سوري الجمعة.

وأفاد المصدر طالبا عدم كشف هويته عن "معارك واشتباكات عنيفة من جهة غرب حلب" مؤكدا أنها "لم تصل إلى حدود المدينة".