شكرا لقرائتكم خبر عن "الملك سلمان للإغاثة" يدعم مع "اليونيسف" قطاعى الصحة والمياه فى غزة بـ 4 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مذكرة دعم مالي مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)؛ لدعم قطاعي الصحة والمياه والإصحاح البيئي في غزة، بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة 2024 في مدينة الرياض.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الجمعة، أنه سيجري بموجب المذكرة، التي وقعها مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية الطيب آدم، تأمين الدعم الصحي الأساسي المتمثل بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة للأطفال المرضى في قطاع غزة يستفيد منه 73.000 طفل، إلى جانب توفير احتياجات المياه والصرف الصحي والنظافة يستفيد منها 106.590 فردًا.



وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.