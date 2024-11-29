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كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:41 م

أعلنت كتائب "القسّام"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

وأوضحت "القسّام"، في بيان اليوم الجمعة، أن "أحد عناصرها باغت عدداً من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأضافت أن "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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