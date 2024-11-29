شكرا لقرائتكم خبر عن كتائب القسام تتبنى عملية إطلاق نار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كتائب "القسّام"، مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار على حافلة قرب مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية.

وأوضحت "القسّام"، في بيان اليوم الجمعة، أن "أحد عناصرها باغت عدداً من الجنود والمغتصبين الصهاينة داخل حافلة فأصاب 9، بينهم 3 في حالة حرجة.

وأضافت أن "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها".