شكرا لقرائتكم خبر عن قائد بالجيش السورى: الساعات القادمة فى حلب ستكون حاسمة مع وصول التعزيزات والان مع تفاصيل الخبر

أكد قائد بالجيش السوري لوكالة الأنباء الألمانية أن الساعات القادمة في حلب ستكون حاسمة مع وصول التعزيزات إلى المدينة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتحدثت وسائل إعلام سورية أن القوات المسلحة السورية تعزز خطوطها الدفاعية وتواصل صد هجمات الفصائل المسلحة في محيط مدينة حلب.

وكان قد أكد مصدر أمني بالحكومة السورية أن هناك معارك واشتباكات عنيفة من جهة غرب حلب لم تصل إلى حدود المدينة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني بالحكومة السورية: وصول تعزيزات عسكرية إلى مدينة حلب.