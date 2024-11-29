شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. مجلس "وزراء العدل العرب" يناقش مكافحة الإرهاب والفساد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت أعمال الدورة الـ 40 لمجلس وزراء العدل العرب، اليوم، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة المملكة.

ورأس وفد المملكة المشارك في اجتماع المجلس، معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد.

وناقش المجلس في اجتماعه، الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويلها، وجرائم تقنية المعلومات، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

