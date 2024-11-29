شكرا لقرائتكم خبر عن العمل الوطنى الفلسطينى: الداخل الإسرائيلى يطالب بإيقاف حكومة الاحتلال لتجاهلها للقانون الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، إن الكثير من الأصوات داخل إسرائيل تطالب بإيقاف حكومة الاحتلال لتجاهلها للقانون الدولي، وتقوم بتدمير نفسها قبل أن تدمر أي منطقة بالشرق الأوسط؛ بما فيها القضاء على الشعب الفلسطيني.



وأضافت النتشة - في تصريح خاص لقناة (القاهرة الإخبارية)، اليوم الجمعة - أن اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان بها الكثير من الفجوات التي تجعلها اتفاقية "هشة"؛ خاصة مع التصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تتحدث عن قصر هذه الفترة، وكذلك تصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأن وقف إطلاق النار في لبنان مؤقت ومن الممكن معاودة الحرب مرة أخرى في حال وجود حاجة أمنية لذلك.



ونددت بمحاولة جيش الاحتلال - أمس - اعتقال بعض اللبنانيين بحجة أنهم من المقاومة اللبنانية، وكذا منع السكان من العودة بشكل واسع إلى الجنوب اللبناني، معتبرة أنه بدون حل الدولتين سيمتد الصراع إلى دولة الاحتلال وستكون نتائجه وخيمة على المجتمع الإسرائيلي وربما تؤدي إلى انهيار إسرائيل وزوالها بالكامل.



وأشارت إلى أن هناك أصواتا كثيرة داخل المجتمع الإسرائيلي تتحدث عن خطورة تجاهل دولة الاحتلال لحل الدولتين والاستمرار في عدوانها على قطاع غزة وتجاهلها للقانون الدولي والقرارات الدولية بشكل سافر، وكذلك كشفها أمام المجتمع الدولي بهذه الوحشية بعد أن كانت تدعي بأنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها جيشها هو الأكثر أخلاقية.



وطالبت بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام وفق قرارات الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية وترسيخ الاعتراف بها؛ لإيقاف شلال الدم المستمر في الأراضي الفلسطينية والضم غير الشرعي للأراضي في الضفة الغربية والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإجبار إسرائيل على تنفيذ حل الدولتين.