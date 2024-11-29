شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي فلسطيني: قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة في تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد أبو سمرة القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال، إنّ قطاع غزة تحول إلى أكبر مقبرة في تاريخ البشرية، وكان قبل السابع من أكتوبر العام 2023 أكبر سجن مفتوح في العالم، مواصلا: "ما يحدث في قطاع غزة أهوال يوم القيامة، ومن أراد بالفعل مشاهدة أهوال يوم القيامة فلينظر إلى ما يحدث هناك الذي هو أشد من نكبة 1948 وحرب 1967".

وأضاف أبو سمرة، في لقاء مع الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يرتكب منذ السابع من أكتوبر 2023 جرائم لم يشهد العالم أو التاريخ أو البشرية مثيلا من قبل، وكذلك الحروب عبر التاريخ مثل الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية، وحقب الاستعمار كافة في المنطقة العربية والدول الإسلامية والتتار والمغول.

وتابع القيادي والمؤرخ الفلسطيني ورئيس تيار الاستقلال: «إسرائيل أكبر احتلال استعماري توحشا، وجيشه هو الجيش الأكثر دموية ووحشية وإجراما وعلوا وإفسادا على مستوى التاريخ، ولا توجد جريمة في التاريخ لم يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي».