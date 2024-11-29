شكرا لقرائتكم خبر عن قادة باكستان يؤكدون دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قادة باكستان مجددا دعمهم الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأدان الرئيس الباكستاني "آصف علي زرداري" - حسبما ذكر راديو باكستان اليوم الجمعة - الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الباكستاني "شهباز شريف" مجددا التزام بلاده بمواصلة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشجاع في نضاله العادل.

بدورها ..أكدت وزيرة الخارجية الباكستانية "آمنة بلوش" التزام بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى حل شامل للقضية.

وشددت بلوش على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى ضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.