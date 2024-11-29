شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يحظر الدخول إلى 73 قرية جنوب لبنان ويحذر الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال حظر دخول 70 قرية وبلدة جنوب لبنان، كما حظر التنقل بين هذه القرى حتى إشعار آخر، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال :" من ينتقل بين هذه القرى يعرض نفسه للخطر". وفقا لبيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا).

وأورد أسماء 10 قرى ضمن القرى المحظورة وهى ( شبعا والهبارية ومرجعيون وأرنون ويحمر والقنطرة وشقرا وبرعشيت، وياطر والمنصوري)، بالإضافة إلى 60 قرية أخرى شملت :(الضهيرة، الطيبة، الطيري، الناقورة، أبو شاش، ابل السقي، البياضة، الجبين، الخريبة، الخيام، خربة، مطمورة، الماري، العديسة، القليعة، ام توته، صليب، ارنون، بنت جبيل، بيت ليف، بليدا، بني حيان، البستان، عين عرب مرجعيون، دبين، دبعال، دير ميماس، دير سريان، حولا، حلتا، حانين، طير حرفا، يحمر، يارون، يارين، كفر حمام، كفر كلا، كفر شوبا، الزلوطية، محيبيب، ميس الجبل، ميسات، مرجعيون، مروحين، مارون الراس، مركبا، عدشيت القصير، عين ابل، عيناتا، عيتا الشعب، عيترون، علما الشعب، عرب اللويزة، القوزح، رب ثلاثين، رامية، رميش، راشيا الفخار، شبعا، شيحين، شمع، طلوسة).

وقال في بيانه: "يحظر عليكم في هذه المرحلة العودة إلى بيوتكم من هذا الخط جنوبًا حتى إشعار آخر، كل من ينتقل جنوب هذا الخط - يعرض نفسه للخطر".

ومن جانبه، اتهم الجيش اللبناني، إسرائيل بانتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الأسبوع بشكل متكرر، وذكر الجيش اللبناني في تدوينة على إكس، أنه "بتاريخي 27 و28 نوفمبر، وبعد إعلان وقف إطلاق النار، خرق العدو الإسرائيلي الاتفاق عدة مرات، عبر التسلل الجوي واستهداف الأراضي اللبنانية بمختلف الأسلحة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فجر الأربعاء، وينص على وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما، ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن ينسحب مقاتلو حزب الله مسافة 40 كيلومترا (25 ميلا) من الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بينما تنسحب القوات البرية الإسرائيلية تدريجيا من الأراضي اللبنانية ويتولى الجيش اللبناني المسؤولية عن المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش، أنه ضرب أكثر من 12.500 هدف لحزب الله، منها 1600 مركز قيادة و1000 مستودع أسلحة.

وأضافت الصحيفة، أن القوات الإسرائيلية أكدت بثقة عالية مقتل 2500 من عناصر حزب الله، لكنها ترجح ارتفاع هذا العدد إلى 3500، من بينهم زعيم حزب الله حسن نصر الله و13 قيادياً.