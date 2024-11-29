شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بالكنيست عن الليكود: ينبغى تسوية شمال غزة بالأرض واقتطاع جزء من القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو الكنيست بالليكود أفيخاي بوفارون، يجب أن يبقى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة سواء أقرت تسوية أم لا.

وأكد على إنه ينبغي تسوية شمال غزة بالأرض واقتطاع جزء من القطاع، مضيفا :" وبعد أن نكمل أهداف الحرب سندرس الاستيطان في غزة وإذا كان سيعزز أمن الجنوب."

ومن جانبه قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، لوسائل الإعلام، إن إسرائيل منعت طواقمنا من ممارسة عملها في شمال غزة، ولا نستطيع تقديم خدمات الإسعاف للمواطنين بسبب استهدافات الاحتلال لنا.

وأكد الناطق باسم الدفاع المدنى فى غزة، "نعاني نقصا في الإمدادات، مما يصعب مواصلة عمل طواقمنا، حيث إنها تتعرض لاستهداف مباشر من قبل قوات الاحتلال، و99% من إمكانياتنا معطلة بسبب عدم توفر الوقود."

وقال، قوات الاحتلال تطلق النار على سيارات الإسعاف في أثناء تحركها شمالي غزة، نطالب المنظمات الدولية بتوفير الوقود حتى نتمكن من أداء مهامنا.