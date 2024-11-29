شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. انطلاق المؤتمر الدولى الأفريقى الثالث للزراعة الدقيقة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق يوم الثلاثاء المقبل بالقاهرة فعاليات المؤتمر الدولي الأفريقي الثالث للزراعة الدقيقة، الذي يعقد بالتوازي في 11 دولة أفريقية، منها "مصر، رواندا، كينيا، زيمبابوي، غانا، المغرب، نيجيريا، إثيوبيا، بنين، كوت ديفوار، جنوب أفريقيا"، وتعد مدينة كيغالي في رواندا المقر الرئيسي للمؤتمر، بينما تقام فعالياته في باقي الدول عن بُعد ضمن ما يعرف بمراكز متصلة"Satellite Sites".

وأشار الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إلى أنه في إطار تعزيز التعاون مع الجامعات والمنظمات العلمية الدولية بالتعاون مع الدول الأفريقية تقوم الهيئة بعقد مثل هذه المؤتمرات لتطبيق تقنيات الزراعة الذكية على مستوى القارة الأفريقية ومن ضمنها مصر وذلك برعاية الجمعية الدولية للزراعة الدقيقة بالولايات المتحدة الأمريكية والجمعية الأفريقية للزراعة الدقيقة والمعهد الدولى لتغذية النبات.

وأوضح أن فعاليات المؤتمر، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تستهدف عرض ومناقشة ونشر أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة فى تطوير قطاع الزراعة مثل أنظمة الزراعة الذكية، الاستشعار من البعد، الذكاء الاصطناعى، إنترنت الأشياء وتكنولوجيا الاتصالات والتى تسهم فى تحقيق خطة الدولة وأهداف التنمية الزراعية المستدامة في مصر وقارة أفريقيا.

وأكد أن هذا المؤتمر يعقد فى ضوء توجيهات القيادة السياسية للتعاون ودعم الدول الأفريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 وانطلاقا من الدور الذى تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فى نشر التطبيقات الحديثة لتكنولوجيا الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية على المستوى الدولى والقارى.