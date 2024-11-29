الخليج اليوم .. "سالك" الإماراتية تطبق آلية تسعير التعرفة المرنة الجديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني - روسيا تسلم متهما إلى المملكة العربية السعودية للمرة الأول الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

4 جهات من السعودية تفوز بجوائز التميز الحكومي العربي الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

إصلاح كابلي اتصالات في قاع بحر البلطيق بعد انقطاع غامض الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

كيف خدعت أميرة مزيفة وملياردير روسي أكبر البنوك العالمية؟ الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

بعد محاولتها الانتحار.. محكمة يمنية تنصف شابة تعرضت للابتزاز الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد بتخصيب اليورانيوم الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

"سالك" الإماراتية تطبق آلية تسعير التعرفة المرنة الجديدة الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

ارتفاع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في السعودية بـ 17% الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

تراجع مخيف.. هل تعرض مبابي للسحر من بوغبا حقاً؟ الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

بتوجيه ولي العهد السعودي.. وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤