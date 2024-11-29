اخبار الخليج

الخليج اليوم .. "سالك" الإماراتية تطبق آلية تسعير التعرفة المرنة الجديدة

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الرياض - كتب موسى القحطاني - روسيا تسلم متهما إلى المملكة العربية للمرة الأول الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

4 جهات من السعودية تفوز بجوائز التميز الحكومي العربي الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

إصلاح كابلي اتصالات في قاع بحر البلطيق بعد انقطاع غامض الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

كيف خدعت أميرة مزيفة وملياردير روسي أكبر البنوك العالمية؟ الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

بعد محاولتها الانتحار.. محكمة يمنية تنصف شابة تعرضت للابتزاز الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

تقرير سري للطاقة الذرية: إيران تخطط لتوسع جديد بتخصيب اليورانيوم الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

"سالك" الإماراتية تطبق آلية تسعير التعرفة المرنة الجديدة الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

ارتفاع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في السعودية بـ 17% الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

تراجع مخيف.. هل تعرض مبابي للسحر من بوغبا حقاً؟ الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

بتوجيه .. وزير الداخلية يلتقي الرئيس الجزائري الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

حتى لا تقع في الفخ.. روشتة لحماية أموالك من السرقة أثناء التسوق الإلكتروني الجمعة ، ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٤

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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