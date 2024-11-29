الخليج اليوم .. 4 جهات من السعودية تفوز بجوائز التميز الحكومي العربي

الرياض - كتب موسى القحطاني -

فازت 4 جهات حكومية من السعودية بجوائز التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة التي تنظم بالشراكة بين حكومة الإمارات وجامعة الدول العربية ممثلة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وفيما يلي الجوائز التي تم حصدها:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فازت بجائزة أفضل وزارة عربية.

مبادرة "سلامة المنتجات "من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حققت جائزة أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية.

مشروع "الواحات الصناعية" من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية حصد جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية.

مدير عام مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء إبراهيم الناصر نال جائزة أفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية.

وصرح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أحمد بن سليمان، بأن فوز الوزارة بجائزة أفضل وزارة عربية يأتي تتويجا لجهود الوزارة طيلة الفترة الماضية، ويعكس التزامها في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز في بيئة العمل، وتحسين حيوية المجتمع، ورفع جاذبية سوق العمل.

وبين أن الوزارة اليوم باتت أنموذجا للتميز والريادة، وذلك لتطبيقها أفضل معايير الأداء، التي كان نتاجها تحقيق عدد من الجوائز على مختلف المستويات، محليا جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، وإقليميا جائزة التميز الحكومي العربي، وعالميا نموذج التميز الأوروبي.

المصدر: وكالات