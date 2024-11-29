الخليج اليوم .. ارتفاع الإنفاق على البحث العلمي والتطوير في السعودية بـ 17%

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن نتائج نشرة مسح إحصاءات البحث والتطوير 2023 في السعودية، إذ ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % في عام 2023، إذ بلغت قيمة الإنفاق نحو 22.61 مليار ريال عند مقارنته مع عام 2022.

ارتفاع عدد الباحثين بـ 22%

وطبقاً لنشرة الهيئة العامة للإحصاء، بلغت أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير 49,337 ألف مشتغل، بارتفاع نسبته نحو 12.2% عند مقارنته مع عام 2022، كما ارتفعت أعداد الباحثين بنسبة 22.1% مقارنة بعام 2022م، ليصل إجمالي عدد الباحثين إلى 36,832 ألف باحث خلال عام 2023م.

يُذكر أن منهجية إحصاءات البحث والتطوير تهتم بمجالات البحث والتطوير في السعودية، وتهدف إلى توفير مؤشرات اقتصادية حول الإنفاق على البحث والتطوير والمشتغلين فيه.