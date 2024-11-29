شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مخيم النصيرات ومدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات إلى تسعة، إثر القصف المستمر للاحتلال على منازل وتجمعات الفلسطينيين في المخيم، كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وتجمعًا للفلسطينيين بمدينة غزة.

