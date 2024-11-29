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استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على غزة اليوم

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، على مخيم النصيرات ومدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى العودة، بارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات إلى تسعة، إثر القصف المستمر للاحتلال على منازل وتجمعات الفلسطينيين في المخيم، كما استشهد ستة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا وتجمعًا للفلسطينيين بمدينة غزة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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