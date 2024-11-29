شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال مناطق متفرقة في المخيم، ونسف مبانٍ وأبراج سكنية.

كما أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي استهدف استراحة بحرية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات فلسطيني، تخللها اعتقال عشرة فلسطينيين في بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس، واعتقال 11 فلسطينيًا في قلقيلية.

