اخبار الخليج

استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف على منزل بمخيم النصيرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي عنيف طال مناطق متفرقة في المخيم، ونسف مبانٍ وأبراج سكنية.
كما أصيب ثمانية فلسطينيين بجروح مختلفة في قصف إسرائيلي استهدف استراحة بحرية غرب مدينة دير البلح وسط القطاع. وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات فلسطيني، تخللها اعتقال عشرة فلسطينيين في بلدة بيت فوريك بمدينة نابلس، واعتقال 11 فلسطينيًا في قلقيلية.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا