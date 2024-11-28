شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان إلى 3961 شهيدا و16520 جريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على لبنان إلى 3961 شهيدا و16520 جريحا منذ بدء العدوان .

وبعد مرور يومين على سريان اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال العائلات والأسر التى هجرت تحت نيران القصف تلملم أمتعتها للعودة إلى منازلهم فى أجواء تعلوها الفرحة رغم الدمار الذى يحيط بهم من كل مكان.

عبر العائدون عن فرحتهم برفع أعلام لبنان وإطلاق الزغاريد والبعض الآخر حرص على التقاط صور سيلفى مع الدبابات.

وبالمقابل حظر الجيش الإسرائيلى، فى بيان له الخميس، عودة سكان 10 قرى جنوب لبنان إلى منازلهم، مهددا باستهدافهم وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "بيان عاجل إلى سكان لبنان، ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها وأيضا داخل القرى نفسها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

وأكد الجيش الإسرائيلي قائلًا "قواتنا تنتشر في جنوب لبنان وتقوم بالتعامل مع أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه تم رصد وصول مشبوهين بعضهم بمركبات لمناطق بجنوب لبنان ما يشكل خرقا للاتفاق .