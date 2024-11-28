شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 9 وإصابة أخرين في قصف على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد تسعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف عنيف للاحتلال على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الخميس، بأن مدفعية الاحتلال شنت قصفا عنيفا على المخيم الجديد في النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا حتى الان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.