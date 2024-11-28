شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10مواطنين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين، فجر وصباح اليوم الخميس، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مناطق متفرقة من قطاع غزة.



وأفادت مصادر فلسطينية، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلطسينية"وفا"، اليوم الخميس باستُشهد أربعة مواطنين وإصابة آخرين، في قصف للاحتلال استهدف المواطنين في بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، موضحة بأن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مخيم للنازحين في عبسان، مضيفة أن الاحتلال نسف مباني سكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح وأخرى في جباليا شمالا.



وأشارت إلى استشهاد طفل في قصف الاحتلال لمنزل عائلته في حي الزيتون، جنوب شرق محافظة غزة، كما استشهد مواطن آخر في قصف الاحتلال المستمر على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، بالإضافة لاستشهاد 4 مواطنين في قصف لطائرات الاحتلال على منزلين لعائلتي زقوت وسحويل في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,282 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,880 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.