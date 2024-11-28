شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تشيد بجهود موريتانيا في معالجة قضايا حقوق الإنسان ودعم اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الولايات المتحدة بجهود موريتانيا في تعزيز المبادئ الديمقراطية وتقوية المؤسسات المدنية ومعالجة قضايا حقوق الإنسان ودعم اللاجئين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.



وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال موريتانيا، اليوم الخميس ، أن موريتانيا تمثل نموذجًا للصمود في إفريقيا، مشيرًا إلى ما أحرزته من تقدم في مجالات الحوكمة والتنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي.



وأكد بلينكن التزام بلاده بشراكتها مع موريتانيا في مكافحة الإرهاب، واصفًا هذا التعاون بأنه أساسي لأمن الشعبين الموريتاني والأمريكي.



وأعرب عن تطلع واشنطن لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الاقتصادية الشاملة وتوسيع نطاق فرص الوصول إلى الطاقة وأمن الأطلسي وتعزيز الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية.



وفي ختام بيانه بمناسبة الذكرى الـ64 لاستقلال موريتانيا، هنأ بلينكن الحكومة والشعب الموريتاني بهذه المناسبة الوطنية.