شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية المغرب ومدغشقر يبحثان تعزيز علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المغرب ومدغشقر، عن التزامهما ببناء "شراكة مربحة" للطرفين.



جاء ذلك خلال لقاء وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيرته الملغاشية رافارافافيتافيكا راساتا، الأربعاء، في الرباط، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأكد الجانبان التزمهما بتعزيز الحوار السياسي والنهوض بتعاون قطاعي متنوع في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والعمل سويا على بناء شراكة مربحة للطرفين.



كما اتفق الوزيران على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون في موعد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.