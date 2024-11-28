شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب باتفاق وقف النار فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مملكة البحرين الأربعاء بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الجمهورية اللبنانية، بوساطة دبلوماسية بنَّاءة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، باعتباره خطوة مهمة على طريق خفض التصعيد والتوتر العسكري الإقليمي، والحفاظ على أرواح السكان المدنيين الأبرياء، وعودة النازحين، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لتخفيف معاناتهم.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" - ضرورة الالتزام الكامل بالوقف الفوري والشامل والدائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات الدولية ذات الصلة، مجددةً موقفها الثابت والداعي إلى تغليب الحوار والسبل السلمية من أجل إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحل القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما يحافظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها كافة.