شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: يمكن للشعب اللبناني العودة لمنازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد بيتر سانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به رحبوا بوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لأنه أمرا ضروريًا للشعب اللبناني الذين يمكنهم الآن العودة إلى منازلهم.



وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن قرار وقف اطلاق النار يجب أن ينفذ سريعًا ويجب أيضا أن يراقب ويتم التشديد والحفاظ عليه حتى لا يكون هناك استعادة مرة أخرى للحرب لأن المدنيين فقط هم من يعانوا في تلك الحرب".



وأضاف أن الوضع اللبناني مختلف عن الأوضاع في غزة، لأن الحرب والنزاع المستمر في غزة لمدة أكثر من عام خلقت دمارًا شمالًا وأوضاعا إنسانية شديدة التردي، ونأمل في أن يكون في غزة وقف لإطلاق النار قريبًا ولكن هذا يتطلب الكثير من الوسطاء لجعل هذا ممكنَا.



وتابع إن الاتحاد الأوروبي لطالما يدعم الشعب اللبناني وسنستمر في دعم قوات "اليونيفيل" في لبنان حيث أن هناك حوالي 10 أعضاء من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوروبي قاموا بإرسال الجنود لدعم حفظ السلام ومراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، كما أننا سنقدم الدعم المادي للشعب اللبناني لاستعادة حياتهم، لذلك يجب أن يكون هناك حلول مستدامة من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701.

وأوضح أن إعادة بناء وإعادة إعمار لبنان ستكون جهودا مشتركة، حيث سيكون هناك دعما من الدول العربية لإعادة بناء لبنان كما سيكون الاتحاد الأوروبي موجدا للعب دوره.



وأشار إلى أن الحلول المستدامة هي الحلول التي ستمنع مثل هذه المواجهات والحروب من أن تتكرر مرة أخرى، فيمَا يخص لبنان الحلول المستدامة تشمل تنفيذ كل شروط وقف إطلاق النار وأيضا تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن الذي تم الموافقة عليها، وفيما يتعلق بالحلول المستدامة في غزة هي منع تكرار لمثل هذا العنف والرعب عن طريق تنفيذ وتطبيق حل الدولتين والعمل وتضافر الجهود العربية والأوروبية من أجل ايجاد مسار لتنفيذ هذا الالتزام الدُّوَليّ لحل الدولتين.