شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: وقف إطلاق النار في لبنان خطوة للابتعاد عن الحرب الشاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الحكومة العراقية إن وقف إطلاق النار في لبنان خطوة مهمة أبعدتنا عن الحرب الشاملة.

وشهدت جنوب لبنان حالة من فرحة الأهالى بقرار وقف إطلاق النار، حيث شهدت الشوارع مسيرات بالسيارات والأعلام ملوحين بعلامة النصر، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا

وفى نفس السياق أعرب مواطنى الجنوب اللبنانى عن فرحتهم بـ وقف إطلاق النار وعودتهم إلى بلدتهم بالأعلام مرفوعة على أطلال المباني، وشهدت الطرق المؤدية إلى الجنوب حركة سير كثيفة للأهالي العائدين إلى قراهم وبلداتهم رغم تحذيرات جيش الاحتلال لهم بعدم العودة، وانتظار إعلان الوقت المناسب .

وبدأت الحياة تعود إلى جنوب لبنان، حيث تدفق النازحون على الطرق المؤدية إلى الجنوب وسط فرحة عبروا عنها بإطلاق الرصاص إبتهاجاً بوقف إطلاق النار وعودتهم إلى بلدتهم، وفى هذا الإطار سُمع إطلاق نار كثيف في بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل.

وتدفقت عشرات السيارات التي غادرت مدينة صيدا الساحلية جنوبي بيروت؛ متجهة إلى جنوب لبنان.